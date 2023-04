Hamms Oberbürgermeister Herter: "NRW-SPD ist nicht an Thomas Kutschaty gescheitert"

Düsseldorf - Der Interimsvorsitzende der Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen , Marc Herter (48), gibt dem bisherigen Chef von Landespartei und Fraktion keine Schuld am schwachen Stand der SPD .

Marc Herter (48) fungiert derzeit als Interimsvorsitzender der SPD. © Bernd Thissen/dpa

"Ich glaube, dass die NRW-SPD nicht an Thomas Kutschaty gescheitert ist, sondern an der Aufstellung", sagte Herter am Montag in Düsseldorf. Persönliche Kritik wäre "unfair gegenüber denen, die ganz vorne standen".

Persönliche Animositäten zwischen ihm und Kutschaty habe es nicht gegeben, sagte Herter. Der heutige Oberbürgermeister von Hamm hatte 2018 den Machtkampf gegen den früheren NRW-Justizminister Kutschaty um den Vorsitz in der Düsseldorfer Landtagsfraktion verloren. "Ich hatte keinen weiter reichenden Konflikt mit Thomas Kutschaty", sagte er. Kutschaty war am 23. März als Vorsitzender der NRW-SPD zurückgetreten.

Später hatte er angekündigt, auch den Vorsitz der Landtagsfraktion niederzulegen, sobald eine neue Spitze gewählt sei.

Wichtig sei nun, über die Aufstellung der Landespartei zu reden und Rollen zu definieren, dabei aber nicht zu sehr "in den Rückspiegel zu blicken", sagte Herter.

Die vier "Kraftzentren" in der NRW-SPD, der Landtagsfraktion, der Landesgruppe der SPD-Bundestagsfraktion und die Erfahrungen in den SPD-geführten Kommunen seien dabei einzubeziehen. Die Partei müsse Themen aufgreifen, über die am Abendbrottisch gesprochen werde.