Kostet euch das Deutschlandticket in NRW bald nur noch die Hälfte?

Düsseldorf - Die SPD fordert Entlastungen beim Deutschlandticket für Nutzer in Nordrhein-Westfalen .

"D-Ticket" steht auf den Monitoren von Fahrkartenautomaten im Kölner Hauptbahnhof. © Thomas Banneyer/dpa

Die Oppositionsführerin schlägt vor, die Kosten für Deutschlandtickets in NRW für drei Monate zu halbieren.

"Das wäre eine ganz konkrete Entlastung auch für die, die nicht täglich mit dem Auto unterwegs sind", sagte Vizefraktionschef Alexander Vogt (47) in Düsseldorf.

Die Kosten für diese "Entlastungsedition des Deutschlandtickets" in Höhe von etwa 230 Millionen Euro könnten aus dem Landeshaushalt finanziert werden.

Der Vorschlag ist Teil eines Acht-Punkte-Plans, den die SPD zum Auftakt ihrer zweiten Dialogtour "Fraktion auf Achse" präsentierte.

Bis Mitte Oktober sucht die Oppositionsführerin zu fünf Themenfeldern in insgesamt 25 Städten den direkten Austausch mit den Bürgern. Nachdem zuerst die Kitas im Mittelpunkt gestanden hatten, geht es in der zweiten Runde um Job und Familie.