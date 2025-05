SPD will sich neu aufstellen: Petra Köpping soll wichtigen Partei-Posten bekommen

Dresden/Berlin - Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (66) strebt das Amt der stellvertretenden SPD -Bundesvorsitzenden an. Vor allem Vertreter der ostdeutschen Landesverbände machen sich dafür stark. Köpping gilt in der Partei als bestens vernetzt.

Co-Vorsitzende Saskia Esken (63) will nicht erneut antreten , und auch Klara Geywitz (49, unter der Ampel zuletzt Bauministerin) wird wohl ihren Posten im Bundesvorstand räumen. Für sie soll Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (66) nachrücken.

Köpping gilt in der SPD als bestens vernetzt. Derzeit ist sie stellvertretende Ministerpräsidentin in Sachsen. Zuvor war sie Bürgermeisterin in Großpösna, Landrätin im Leipziger Land und hatte verschiedene Kabinettsposten in Sachsen inne. © Robert Michael/dpa

Für Beobachter kommt die Personalie indes nicht überraschend. Köpping genießt großen Rückhalt in ihrer Partei, gilt als fachkundige Sozialpolitikerin und bestens vernetzt. Schon während der Koalitionsverhandlungen wurde ihr Name als mögliche Bundesministerin genannt. Am Ende hat es dann nicht gereicht.

Stattdessen sind zwei andere ostdeutsche SPD-Minister im Kabinett Merz vertreten: Umweltminister Carsten Schneider (49) aus Thüringen und Entwicklungshilfeministerin Reem Alabali-Radovan (35) aus Mecklenburg-Vorpommern.

Auch der Ost-Beauftragte im SPD-Bundesvorstand und ehemalige sächsische Wirtschaftsminister, Martin Dulig (51) wird nicht erneut antreten. Wann der neue SPD-Bundesvorstand gewählt werden soll, steht noch nicht fest.