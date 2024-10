Bilanz nach 16 Jahren Angela Merkel: "Deutschland ins Verderben gestürzt"

London/Berlin - Würde Deutschland ohne Angela Merkels (70) Regierungszeit besser dastehen? Das renommierte Wirtschaftsmagazin "The Economist" hat ein vernichtendes Urteil gefällt.

"Wir schaffen das": 5861 Tage war Angela Merkel (70, CDU) deutsche Bundeskanzlerin. © Hendrik Schmidt/dpa

Grenzöffnung, Atomausstieg, Euro-Rettung, Corona-Lockdown - die Liste an Fehlentscheidungen sei lang und habe die Europäische Union jedes Mal ein Stück schwächer gemacht, schreiben die Experten des "Economist" in ihrer Kolumne.

Merkels Kanzlerschaft mit "16 Jahren des Durchwurstelns ohne Reformen" hätten Deutschland "einmal mehr zum wirtschaftlich kranken Mann Europas" gemacht, heißt es.

Durch fehlende Investitionen im öffentlichen Sektor habe Merkel Deutschland in drei gefährliche Abhängigkeiten gebracht: Ohne Exporte nach China könne die BRD kaum noch wachsen. Ohne die USA sei man nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Und drittens sei man von russischem Gas abhängig, um die eigene Industrie am Laufen zu halten.

Auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sei man nicht vorbereitet gewesen, dabei hätte Merkel bereits nach der Krim-Invasion 2014 auf Abstand zu Wladimir Putin (72) gehen müssen.

Merkels Migrationspolitik 2015 sei zwar "menschlich lobenswert" gewesen, habe aber in Deutschland und anderswo zu einem Erstarken der extremen Rechten geführt.