Zehn Jahre nach "Wir schaffen das": Merkel setzt sich für TV-Format mit Flüchtlingen zusammen

Alles in Kürze

Einmal lächeln bitte: Mit einem Flüchtling entstand 2015 das berühmte Merkel-Selfie. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Unter den Fünf sind laut WDR eine Studentin, die mit ihrer Familie im Kirchenasyl lebte, und ein junges Paar, das 2016 bei seiner Ankunft im mittelsächsischen Clausnitz auf Proteste stieß.

"Wir reden immer viel über Menschen, die zu uns kamen, aber nicht mit den Menschen, die zu uns kamen. Und das fand ich spannend", sagt Merkel über das Format von WDRforyou, das mehrsprachige Informationsangebot des öffentlich-rechtlichen Westdeutschen Rundfunks.

"10 Jahre danach: Geflüchtete im Gespräch mit Angela Merkel" wird am Montag (30. Juni) in der ARD-Mediathek veröffentlicht. Auszüge erscheinen auf zahlreichen weiteren Kanälen.

Das Gespräch wurde am Donnerstag (26. Juni) in einem syrischen Restaurant in Berlin aufgezeichnet.