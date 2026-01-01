Boris Palmer will das N-Wort weiter verwenden

Tübingen - Trotz heftiger Kritik will Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (53, parteilos) weiter das sogenannte N-Wort verwenden.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (53, parteilos) will weiterhin das N-Wort verwenden. © Christoph Schmidt/dpa

"Es gibt keinen Grund, einzelne Wörter zu tilgen. Und schon gar nicht zu behaupten, dieses eine einzige Wort - über das wir jetzt natürlich nicht reden - sei schlimmer als Hitler oder Holocaust", sagte der 53-Jährige im Podcast "Meine schwerste Entscheidung" der Funke Mediengruppe. "Da sagen wir doch auch nicht H-Wort. Das ist absurd."

Auf die Bemerkung "Sie benutzen das Wort weiter" antwortete Palmer: "Natürlich."

Mit dem "N-Wort" wird eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.

Der damalige Grünen-Politiker Palmer hatte jene Bezeichnung 2021 in einem Facebook-Beitrag über den früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo, der einen nigerianischen Vater hat, benutzt.