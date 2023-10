33 Jahre Wiedervereinigung: Schröders allein auf langer Bank!

Gerhard Schröder (79) und seine Gattin So-yeon Schröder-Kim (53) beim Gottesdienst in der Hamburger St. Michaelis Kirche. © imago/Chris Emil Janßen

Beim großen Festakt am heutigen Dienstag in Hamburg - die Hansestadt war aufgrund ihres Bundesratsvorsitzes Gastgeber der diesjährigen zentralen Einheitsfeier - saß er jedoch sowohl beim Ökumenischen Gottesdienst im "Michel" als auch in der Elbphilharmonie abseits der Politprominenz.

Von der wollte keiner dem Gas-Lobbyisten zu nahe kommen, um dem Deutschland-Bild im Ausland nicht zu schaden.

Ein echtes Problem für die Protokollabteilung: Denn trotz Schröders anhaltender Putin-Freundschaft ist und bleibt er Deutschlands Kanzler a.D.

Und als solcher konnte er weder ignoriert noch zu weit nach hinten gesetzt werden.