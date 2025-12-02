Jüngster Bürgermeister Deutschlands: Student tritt bald Amt an

Asselfingen - Gewählt ist er schon, nur rein ins Rathaus kann der 21-Jährige noch nicht: Jan Jäckel ist am Sonntag zum Bürgermeister von Asselfingen (Alb-Donau-Kreis) gewählt worden.

Jan Jäckel (21) übernimmt im Frühjahr das Amt von Armin Bollinger (63). © --/Rathaus Asselfingen/dpa

Sein Amt antreten kann er aktuell nicht, denn Jäckel studiert noch. Der Student wird nach der Amtsübernahme der jüngste hauptamtliche Bürgermeister Deutschlands sein, wie das Netzwerk junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mitteilte.

Sein Amt wird Jäckel (parteilos) im Frühjahr antreten, wenn er sein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg beendet hat. Amtsinhaber Armin Bollinger (63) scheidet am 14. Februar aus.

Jäckel wird dazu mit seiner Lebensgefährtin nach Asselfingen oder Umgebung ziehen. "Meine Familie unterstützt mich", sagt Jäckel. Die rund 1000-Seelen-Gemeinde Asselfingen habe perfekt zu ihm gepasst. Vor allem das rege Vereins- und Dorfleben habe ihm gefallen, auch sei die Gemeinde schuldenfrei.

Jäckel kommt aus Dietmanns, einem Teilort der Stadt Bad Wurzach im Landkreis Ravensburg. In seiner Freizeit treibt er Ausdauersport und spielt leidenschaftlich gern Basketball.