"3nach9": So geht es Ex-SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nach Rücktritt

Bremen - Er ist zurück! Rund sieben Monate nach seinem überraschenden Rücktritt trat der ehemalige SPD -Generalsekretär Kevin Kühnert (35) am Freitagabend in der Radio-Bremen-Talkshow " 3nach9 " erstmals wieder vor die Kameras.

Er betonte allerdings, dass die Frage für ihn eine neue Bedeutung gewonnen habe. "Ich werde 100-mal am Tag gefragt, aber wenn man einmal der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, dass es einem nicht gut geht, dann wird einem ab dem ersten Mal danach bewusst, jetzt kann ich nicht mehr lügen und muss eine ehrliche Antwort geben."

Im Oktober 2024 hatte der 35-Jährige seinen Rücktritt als SPD-Generalsekretär erklärt. © Sina Schuldt/dpa

Es habe auch keinen Schlüsselmoment gegeben, vieles habe sich stattdessen angesammelt. Eine banale Besprechungssituation in der Parteizentrale habe schließlich dazu geführt, dass der Entschluss des Rücktritts in die Tat umgesetzt wurde.

"Das war eine Besprechung, die bei mir ganz große Denkprozesse über die Fragen von Weltwirksamkeit im politischen Betrieb ausgelöst hat. Es war die Frage, ob ich hier richtig bin, ob ich dem Ganzen irgendeinen Schubs in die richtige Richtung geben kann", blickte Kühnert darauf zurück.

Seine Antwort lautete: "Ich habe bei mir gemerkt, dass ich eine tiefe innere Unzufriedenheit mit der Beantwortung der Frage habe, was mein Fußabdruck ist, den ich nach so vielen Jahren Volleinsatz bilanzieren kann."

Also trat er zurück. In der Folge habe er sich mit vielen Menschen ausgetauscht, bis heute bereue er seine Entscheidung nicht. Dennoch, so betonte er, gab es Momente, die ihn darin bestärkt hatten: "Anfeindungen, körperliche Anfeindungen." Schließlich hatten 84 Prozent der Bevölkerung bei der vorherigen Bundestagswahl nicht die SPD gewählt, entsprechend seien Begegnungen konfliktbehaftet gewesen.