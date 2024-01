180 Sternsinger überbringen der sächsischen Regierung Gottes Segen

Dresden - So viele Könige waren wohl noch nie in der Staatskanzlei!

Zuvor waren die Mädchen und Jungen des Bistums Dresden-Meißen und Görlitz aus ganz Sachsen in Dresden angereist, schnell füllte sich das Haus der Kathedrale in der Schlossstraße mit einer fröhlich-aufgeregten Schar junger Katholiken.

Modernerweise wird das heute nicht mehr wie einst mit Kreide an die (Büro-)Türen geschrieben, sondern per Aufkleber fixiert. Die halten den Reinigungsdiensten stand. Kann im Wahljahr 2024 nicht schaden!

Gleich 180 junge, gekrönte Häupter überbrachten am heutigen Freitag der sächsischen Regierung als Sternsinger die Weihnachtsbotschaft und den altkatholischen Haussegen: " C hristus M ensionem B enedicat" - Christus segne dieses Haus. Dieser Spruch wird mit C+M+B und der Jahreszahl abgekürzt.

In diesem Jahr fließt das Geld in Kinderhilfsprojekte in Amazonien, wo die Abholzung des Regenwaldes den einheimischen Bewohnern die Existenzgrundlage entzieht.

Lucas (9) ist mit seiner 15-köpfigen Gruppe schon um 7.30 Uhr in Reichenbach losgefahren, um rechtzeitig in Dresden zu sein.

Das Brauchtum der Sternsinger (auch Dreikönigssingen genannt) reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Als die biblischen "Heiligen drei Könige" Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet, ziehen Kinder in der Zeit von Weihnachten bis zum Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar (für die Christen das Dreikönigsfest), von Tür zu Tür. Sie singen Lieder, bringen den Segen und sammeln Geld für wohltätige Zwecke, meist für Kinder in Not.



Das Sternsingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Sie hat in Deutschland in Form des Kindermissionswerkes seit 65 Jahren Tradition. Rund 300.000 Sternsinger sind alljährlich in Deutschland unterwegs, 2022 sammelten sie rund 45,5 Millionen Euro Spenden. Seit der ersten Sternsinger-Aktion 1959 kamen über 1,3 Milliarden Euro zusammen.

Rund 2500 Mädchen und Jungen aus rund 100 Gemeinden beteiligen sich alljährlich in Sachsen am Sternsingen. 2023 sammelten sie im Bistum Dresden-Meißen über 380.000 Euro Spenden.