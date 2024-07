Arschtritt für die Grünen! Plant Kretschmer eine Minderheits-Regierung?

Dresden/Leipzig - Und wieder ein Tritt in den grünen Hintern! Mit einem ziemlich knalligen Auftritt in der Talkshow von Sandra Maischberger (57) hat Sachsens Ministerpräsident und CDU-Chef Michael Kretschmer (49) seinem Koalitionspartner erneut den Stuhl vor die Tür gestellt. Nach der Landtagswahl im September will er nicht mehr mit den Grünen koalieren. Dann könnte es zu einer Überraschung kommen.