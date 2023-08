Bei diesem Termin hatte MP Kretschmer einen Vogel

Plauen - Hoher Besuch in der Plauener Falknerei Herrmann ( Vogtland ). Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) informierte sich am gestrigen Dienstag über die Zukunftspläne des Familienbetriebs, der zwar auf TV-Prominenz verweisen kann, aber außerhalb der Saison und bei Regen um Zuschauer kämpfen muss.

Wer ist hier der Chef? Michael Kretschmer (48, CDU) am Dienstag beim Besuch der Falknerei Herrmann mit einem Seeadler. © dpa/Bodo Schackow

Der MP erfuhr nun von Falkner Hans-Peter Herrmann, was geplant ist: Zum Beispiel eine "Nacht der Eulen" im Winter und Spezialeffekte bei Flugshows wie die Übertragung eines Vogelfluges auf Bildschirme.

Damit nicht genug: Im Frühsommer geht es per QR-Code direkt in die Brutkammer, so der Plan.

Zudem wird das Eintrittsgeld künftig dem Wetter angepasst. "Sollte die Schau wegen Regen ausfallen, zahlen die Gäste nur eine Parkgebühr und können die Vögel kostenlos besuchen", sagte Herrmann.