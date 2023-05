Dienstreise über den "Großen Teich": Was macht MP Michael Kretschmer in New York?

Dresden/New York - Mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) auf USA-Reise: New York ist cool, kreativ und laut. Der Stein und Glas gewordene Mythos der Moderne steht, ist für fünf Tage Basislager und Operationsbasis. Es geht um Gespräche mit den Großen bei Mikrochip-Hersteller Globalfoundries oder beim Giganten Google . Und es geht um die Fäden, die das kleine sächsische Herrnhut mit New York verknüpfen.

Die Sachsen-Delegation im Gespräch mit Bischof Hopeton Clennon, Pfarrer der Central Moravian Church in Bethlehem. © Pawel Sosnowski

"Das ist eine Stadt, die hat eine Kraft und eine Energie", sagt Kretschmer. Und dann nichts mehr, um deutlich zu machen, dass ein paar Worte kaum ausreichen, um New York zu beschreiben.

Das offizielle Besuchsprogramm hat noch nicht begonnen und der Ministerpräsident war eben noch im 9/11 Memorial, Gedenkort und Museum für die Anschläge vom 9. September 2001.



Wie die New Yorker weiß auch er noch genau, wo er war, damals, als die Flugzeuge in die Doppeltürme des World Trade Centers krachten: mit dem Auto unterwegs im Hechtviertel in Dresden. "Da kam die Nachricht im Radio."

Die vielen persönlichen Schicksale, die das Museum dokumentiert - Kretschmer klingt nachdenklich. Beeindruckt hat ihn, wie zurückhaltend die Ausstellungsmacher mit Schuldzuweisungen umgehen, sagt er.

Eigentlich sollte dieses Gespräch anders verlaufen und ziemlich genau 30.000 Fuß oder knapp 10.000 Meter über dem Atlantik stattfinden. Im Flieger. Aber Michael Kretschmer ist doch schon einen Tag früher in die Stadt gereist, die bekanntlich niemals schläft.

Stattdessen hängt er jetzt am Telefon. Das erinnert ein bisschen an seine Moskau-Reise - damals hatte er Putin am Apparat.