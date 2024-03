Einkratzen in der Staatskanzlei: Kretschmer bemalt Eier

Dresden - Ei, ei, ei - was macht der denn da? Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) gönnte sich am Montag eine bunte Abwechslung zum derzeit doch ganz schön zerrigen Polit-Alltag und verzierte mit Kindern aus der Klasse 2d der Dresdner Grundschule "Am Rosengarten" Ostereier.