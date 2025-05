Diese Entscheidung ist MP Kretschmer nicht leichtgefallen

Alles in Kürze

Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) sei es während Corona besonders schwergefallen, die Entscheidung zu treffen, das Land herunterzufahren. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

"In den letzten Jahren war es sicherlich die Coronazeit und die Entscheidung zu treffen, das Land runterzufahren", sagte der CDU-Politiker im Podcast "Meine schwerste Entscheidung" der FUNKE-Hauptstadtredaktion am Donnerstag.

Die Schwierigkeit habe laut Kretschmer darin bestanden, dass ihm bewusst gewesen sei, dass ein "großer Teil der Bevölkerung" diese Einschränkungen nicht mittragen werde. Andererseits habe er einsehen müssen, dass die "medizinische Kapazität" zur Bewältigung der Pandemie im Freistaat nicht mehr ausreichte.

Im Gespräch wurde es anschließend emotional, als der MP von einem Krankenhausbesuch in Zittau berichtete, wo er an den Türen Namen von Menschen gelesen habe, die er kannte und die später an Corona gestorben seien. Gleichzeitig hätten ihm Demonstranten einreden wollen, dass es Corona gar nicht gebe: "Das hat mich sehr getroffen."