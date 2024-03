Ministerpräsident Kretschmer lässt mit patriotischem Wahlkampfvideo Herzen weiß-grün schlagen!

Seine Botschaft ist klar: "Als Ministerpräsident bin ich jeden Tag im Land unterwegs und rede mit den Menschen darüber, was das Richtige ist für Sachsen. Das ist mein Job und den nehme ich verdammt ernst. Und ich werde im Wahlkampf nichts anderes tun!"

Ein letztes Mal blickt Kretschmer auf seinen Zettel und probt seinen Text, während seine Visagistin letzten Feinschliff an der Frisur anlegt. Im Hintergrund ertönt aufbrausende Musik, der Ministerpräsident nimmt noch einen tiefen Atemzug, dann geht es richtig ab.

In seinem atmosphärischen Wahlkampfvideo zeigt sich der Ministerpräsident entschlossen und kampfbereit. © Screenshot/X/@cdusachsen

Allen voran, verkörpert Kretschmer das, was man wohl als "Tugenden eines Sachsen" bezeichnen könnte: Standhaftigkeit, Durchsetzungsvermögen, Kompromissbereitschaft und den unbedingten Willen, das "Beste für Sachsen" herauszuholen.

"Ich werde mich nicht neu erfinden, nur weil der Zeitgeist sich ändert. Und ich werde nicht einknicken, nur weil es einmal Gegenwind gibt", sagt der gebürtige Görlitzer, während die Musik im Hintergrund langsam Spannung aufbaut.

"Ich habe zu vielen Fragen eine klare Haltung und die werde ich durchsetzen, auch in Berlin. Ich werde zuhören. Ich werde mir alle Seiten anhören und ich werde mir Kritik zu Herzen nehmen. Ich werde abwägen und dann entscheiden, was das Beste ist für Sachsen - Genau wie an jedem anderen Tag."

Nach diesen mitreißenden Worten scheppert der Bass ein weiteres Mal durch die Gehörgänge, ehe Kretschmers Wahlkampfmotto auf dem Bildschirm erscheint: "Weil es um Sachsen geht."

Das Video endet mit einer Abblende, die den MP im Porträt zeigt und titelt: "Michael Kretschmer, Ministerpräsident aller Sachsen", wobei das "Aller" grün hinterlegt ist, während der restliche Text in Weiß gehalten ist.