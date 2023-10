Entsetzen nach Äußerung: Kretschmer gibt Flüchtlings-Kindern für Bildungsmisere die Schuld

Kretschmer hatte in einer Diskussion mit Schülern in Bautzen in der vergangenen Woche gesagt, Sachsen könne "die Qualität der Bildung nicht mehr garantieren, weil wir Schüler beschulen müssen, die von außen kommen".

Luise Neuhaus-Wartenberg (43, Linke): Der Ministerpräsident schiebt Verantwortung ab. © Sebastian Kahnert/dpa/dpa-Zentralbild

Entsprechend ist auch für die Sprecherin für Bildung der Linken im Landtag, Luise Neuhaus-Wartenberg (43), Kretschmers Äußerung inakzeptabel: "Die aktuelle Situation hat nichts mit der Beschulung von geflüchteten Minderjährigen zu tun", sagte sie.

Der Ministerpräsident verschiebe Verantwortung und befördere die "Sündenbocktheorie".

Der Unterrichtsausfall ist derzeit in Sachsen mit 13,7 Prozent an Förderschulen und mit 10,8 Prozent an Oberschulen am höchsten.



"Die Wahrheit ist doch: Wir können die Qualität der Bildung nicht mehr garantieren, weil das sächsische Bildungssystem jahrzehntelang unterfinanziert war. Weil heute in den Schulen die Lehrkräfte fehlen, die vor fünfzehn Jahren nicht eingestellt wurden", sagte Sabine Friedel.