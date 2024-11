Kretschmer sorgt für Aufruhr: Geheimtreffen mit AfD-Chef im Landtag!

Dresden - Aufgeregtes Getuschel auf den Landtagsfluren: Während die Sondierungsgespräche zwischen CDU, BSW und SPD auf Hochtouren laufen, traf am Dienstagnachmittag Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) den Chef der zweitgrößten Fraktion im Parlament, Jörg Urban (60) von der AfD.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) und Jörg Urban (60, AfD), hier im ZDF-Fernsehstudio nach der Landtagswahl. © Robert Michael/dpa

Was war da los? Regierungssprecher Ralph Schreiber (53) bestätigte auf Nachfrage die Zusammenkunft der beiden Spitzenpolitiker im Landtag:

"Dem Ministerpräsidenten wurde vom Vorsitzenden der AfD ein persönliches Gespräch angeboten. Michael Kretschmer hat ein Treffen nach der Wahl des Landtagspräsidenten und der Vizepräsidenten zugesagt."

Will der CDU-Chef damit Druck auf seine Verhandlungspartner ausüben? In Fraktionskreisen sowie der Staatskanzlei will man den Stellenwert des Treffens nicht hoch hängen.

Schreiber: "Der Ministerpräsident spricht grundsätzlich mit allen Abgeordneten und Fraktionsvorsitzenden, die dies wünschen. Dies gebietet auch der Respekt vor dem Amt und dem Parlament."