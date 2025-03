Investitionsbedarf in Sachsen ist groß: Kretschmer hofft auf 500 Millionen Euro

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) begrüßt das Sondervermögen des Bundes für die Infrastruktur in den Ländern. © dpa/Sebastian Kahnert

Er sieht eine große Chance in dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Infrastruktur in den Ländern, das der Bund auf den Weg bringen will. Vorausgesetzt: Es werden Wachstumsbremsen gelöst.

"Wir brauchen ein Planungsbeschleunigungsrecht, wir brauchen einen Wegfall von Verbandsklagerechten. Es muss schneller gehen, dass in diesem Land investiert wird", so Kretschmer, der an den Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD in Berlin teilnimmt.

Er geht davon aus, dass Sachsen aus dem Sondervermögen zehn Jahre lang jeweils 500 Millionen Euro erhält. Ab 2026 könnte das Geld bereitstehen für Investitionen in hiesige Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Brücken, Straßen sowie den Zivilschutz und Datenautobahnen.