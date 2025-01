"Kannst du den Döner billiger machen?": Was sich Kinder von MP Kretschmer wünschen

Meißen - "Meine Lehrerin heißt Frau Kretschmer. Ist das deine Frau?", zupft ein kleiner Junge den Ministerpräsidenten am Anzug. Ein zweiter will wissen: "Kannst du den Döner billiger machen?" In beiden Fällen muss Michael Kretschmer (49) passen.

Da staunt "Arche"-Haus-Chef Marcel Bretschneider (Mitte rechts) nicht schlecht: MP Michael Kretschmer (49, Mitte links) fuchst sich schnell am Tischkicker ein. © Norbert Neumann

Aber er will von Jonas (11) wissen, wo es den besten Döner in Meißen gibt. "Am Bahnhof!", rufen die Kinder im Chor und lotsen den MP zum Tischkicker. Dort holt der MP nach einem 2:0 an der Seite von Lea (9) schnell auf.

Die Grundschülerin führte am Dienstag den CDU-Politiker zusammen mit Freundin Shumokh (10) durch das Kinder- und Jugendhaus "Die Arche" in Meißen.

"Täglich kommen 50 bis 70 Kinder aus sozial benachteiligten Familien zu uns. Wir unterstützen sie bei den Hausaufgaben, bieten Nachhilfe und Freizeitgestaltung an. Wir helfen mit Kleidung aus und es gibt ein warmes Essen", erklärt Arche-Chef Marcel Bretschneider (41).

Die Regeln dabei sind klar, u. a.: keinen Kaugummi, keine Energy-Drinks, kein Handy beim Essen.