Klare Kante im TV: MP Kretschmer trommelt für seine Mission Grenzpolizei

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) verteidigte bei Maybrit Illner das Projekt einer sächsischen Grenzpolizei. © ZDF/Jule Roehr

Es war mal wieder ein Beleg dafür, dass Politik in Deutschland vor allem in Talkshows gemacht wird.

Und dass man in all den Laberrunden nur allzu gern auf den Sachsen-Regenten setzt, weil der gern und leidenschaftlich die rot-grüne Berliner Politikblase in Wallung bringt.

Bei Maybrit Illner ging's am Donnerstagabend um den anhaltenden Flüchtlingsstrom und die Frage, ob Europa zu den Schlagbäumen zurückkehrt. Kretschmer nutzte die Bühne, um für sein Herzensprojekt einer sächsischen Grenzpolizei zu werben.

"Ich komme aus der Grenzregion, aus Görlitz. Ich habe die Kriminalität erlebt, was Kfz-Diebstähle angeht. Ich sehe diese Drogen, dieses Crystal Meth, diese furchtbare Teufelsdroge", gab der Ministerpräsident einen Einblick in die ostsächsische Lebenswirklichkeit.

"Und ich sehe eben auch, dass wir einen eigenen, also sächsischen Beitrag bringen müssen, um im Hinterland der Grenze auch da diejenigen aufzugreifen, die sich dort bewegen."