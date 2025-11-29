Kretschmer als Sachsens CDU-Boss wiedergewählt

Leipzig - Keine große Überraschung: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50) ist als Vorsitzender der sächsischen CDU wiedergewählt worden.

Michael Kretschmer (50, r.) wurde als Sachsens CDU-Vorsitzender wiedergewählt und nimmt hier die Glückwünsche von Generalsekretär Tom Unger (40) entgegen. © Sebastian Willnow/dpa

Der 50-Jährige erhielt bei einem Parteitag in Leipzig 83,04 Prozent der Stimmen. Einen Mitbewerber oder eine Mitbewerberin hatte er nicht.

Bei der vorherigen Wahl 2023 hatten rund 89 Prozent der Delegierten für Kretschmer gestimmt. Sein bestes Ergebnis hatte er 2019 mit 95,5 Prozent erzielt. Während der Corona-Pandemie 2021 hatte er mit 76,35 Prozent einen Dämpfer kassiert.

Der Landesvorstand wird alle zwei Jahre gewählt. 230 Delegierte waren zum Parteitag in das Congress Center der Leipziger Messe gekommen.