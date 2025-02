MP Kretschmer prophezeit rosige Zukunft für Sachsen: "Können alles, außer Hochdeutsch!"

Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) hat am Mittwoch seine erste Regierungserklärung in seiner neuen Amtszeit gegeben. © Robert Michael/dpa

Da im Haushalt jährlich rund zwei Milliarden Euro weniger zur Verfügung stehen würden, müsse man sich in Sachsen auf die "wirklichen Dinge" konzentrieren, sagte Kretschmer am Mittwoch im Landtag.

Wichtig seien dabei vor allem zwei Dinge: "Auf der einen Seite die Ausgaben nach unten bekommen und auf der anderen Seite die Einnahmen nach oben bekommen." Dafür brauche die Wirtschaft vor allem "Beinfreiheit", sprich weniger Bürokratie. Als weitere "wichtige Dinge" nannte Kretschmer etwa die Frage der Migration und die "allerbeste Bildung" für Schüler.

Besonders viel verspricht sich der MP von der Chipindustrie. Hier fand Kretschmer auch Platz für etwas Eigenlob: "Aber es war die Leistungsbereitschaft der Menschen in diesem Land, es war eine kluge Landespolitik über Jahrzehnte, die dafür gesorgt hat, dass dieses wichtige Juwel weiter gewachsen ist und heute klar ist: Wer in Europa in der Mikroelektronik investieren will, wird zuerst an Dresden denken."

Abseits finanzieller Sorgen steht Kretschmers zweite Amtszeit angesichts seiner Minderheitsregierung von CDU und SPD vor der Herausforderung, für politische Ziele einige Stimmen aus der Opposition zu gewinnen. Kretschmer versprach, dass dieser sogenannte Konsultationsmechanismus "keine Einbahnstraße" sein werde.

In diesem Prozess seien "Fehler und Unstimmigkeiten" laut Kretschmer zwar vorprogrammiert, es gehe für das Parlament aber auch darum, "Erfahrungen" zu sammeln.