Kretschmer erkennt neue Qualität von Gewalt: "Es ist wirklich fünf vor Zwölf"

"Das sind Feinde der Demokratie (...) Es ist wirklich fünf vor Zwölf", sagte er am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga".

Ecke war am Freitagabend in Dresden beim Anbringen von Wahlplakaten von vier Männern attackiert und zusammengeschlagen und am Sonntag im Krankenhaus operiert worden.

In Dresden versammelten sich am Sonntagnachmittag rund 3000 Menschen, darunter Bundestagsvizepräsidentin Katrin-Göring-Eckardt (58, Grüne) und SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken (62). In Berlin versammelten rund 1000 Demonstranten am Brandenburger Tor.