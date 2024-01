Kretschmer mit Knallhart-Ansage für Teilzeit-Arbeiter!

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) will die 40-Stunden-Woche als Standard etablieren. © Jan Woitas/dpa

"Es ist in einer Zeit von Fachkräftemangel ganz offensichtlich das falsche Signal. Man muss dieses Gesetz auf ein gesundes Maß bringen", sagte Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur in Dresden.

"Was ist das für eine Geschichte: Deutschland klagt über Fachkräftemangel und will ausländische Fachkräfte anwerben, aber gleichzeitig wird das Arbeitsvolumen der im Land befindlichen Arbeitskräfte reduziert. Das passt doch nicht zusammen", so der CDU-Politiker.

Er betont: "Unser Signal an die junge Generation muss lauten: 40 Stunden pro Woche sollten Standard und Abweichungen in begrenzten Fällen möglich sein. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die hohe Einkommen und einen sicheren Job haben, Teilzeit arbeiten, und die Menschen mit kleinem Einkommen und unsicheren Jobs 40 Stunden und mehr", argumentierte der Ministerpräsident.

Zugleich äußerte er Verständnis für andere Vorstellungen zur Gestaltung des Lebens.