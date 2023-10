Kretschmer spricht sich erneut für Obergrenze bei Zuwanderung aus

Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierungschefs der Länder kommen am 6. November in Berlin zu einem Treffen rund um das Thema Migration zusammen. © Christoph Soeder/dpa

Die Länder hatten in einem Beschluss unter anderem effektive Maßnahmen zur Beschleunigung der Asylverfahren, stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen und eine bundesweit einheitliche Bezahlkarte für Asylbewerber an Stelle von Zahlungen in bar verlangt.

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) am Freitag im Kanzleramt mit den Ministerpräsidenten Boris Rhein (51, Hessen, CDU), Stephan Weil (64, Niedersachsen, SPD) und erstmals auch mit CDU-Chef Friedrich Merz (67) Einigungsmöglichkeiten bei dem Thema ausgelotet.

Alle Seiten nannten die etwa zweistündigen Beratungen anschließend konstruktiv - auch wenn es keine konkreten Ergebnisse gab.

Bis zu einem Treffen aller Regierungschefs mit Scholz in Berlin am 6. November sollen konkrete Lösungen gefunden werden.