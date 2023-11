Kritische Flüchtlings-Frage im Morgenmagazin: MP Kretschmer reagiert gereizt

Dresden/Berlin - Der Umgang mit der Migration droht der zentrale Streitpunkt zu werden, wenn sich die Ministerpräsidenten am Montag mit dem Bundeskanzler treffen. Im ZDF-Morgenmagazin am Freitag warb Sachsens MP Michael Kretschmer (48, CDU) nachdrücklich für mehr Beschränkungen. Über konsequente Nachfragen war er sichtlich "not amused".