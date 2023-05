Meißner führt Michael Kretschmer durch das "New Lab" in New York

New York - Mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) auf USA-Reise: Am gestrigen Dienstag war er unterwegs in einer Schmiede für Start-ups, also für ganz junge Unternehmen. Und wen trifft er? Den nicht mehr ganz so jungen Ralph-Peter Müller. Ein Meißner in New York!