Metapher-Ministerpräsident Kretschmer: Von Seismographen und der Pest

Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) hat den Osten als "Seismographen" für die schlechte politische Stimmung in Deutschland bezeichnet. Doch was meint er mit dieser Metapher?

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) ist ein Künstler in der Anwendung stilistischer Mittel. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Jeder hat schon einmal einen Seismographen gesehen, der die Stärke eines Erdbebens aufzeichnet. Je stärker die Erschütterungen, desto höher schlägt das Gerät aus und zeichnet dabei wellenförmige Linien auf eine Skala.

Für Kretschmer offenbar ein Sinnbild des Ostens!

"Meine Besuche jetzt hier in Nordrhein-Westfalen und an anderen Stellen - ich merke: Der Osten ist Seismograph, aber diese Stimmung ist auch hier vorhanden und sie wird mehr", sagte Sachsens Regierungschef im "WDR" am Freitag.

Bei dem "Erdbeben", was gemessen werde, handle es sich Kretschmers Symbolik zufolge um den Vertrauensverlust in die Demokratie: "Die Lösungskompetenz der Politik wird in Frage gestellt und Demokratie verteidigt man am besten dadurch, in dem man zeigt: Der Rechtsstaat, unsere freiheitlich demokratische Grundordnung, unsere Demokratie; die löst Probleme."

Im Epizentrum des demokratischen Bebens befindet sich in Kretschmers sinnbildlichem Vergleich der Osten. Die entstandenen Schäden würden sich vor allem an den Umfrageergebnissen für die AfD zeigen: "Der Anteil der Menschen, der überhaupt nicht mehr glaubt, dass diese Demokratie ein Problem löst, wird immer mehr. Und dann sehen Sie das in den Ergebnissen für die Protestparteien."

Die Stärke des Erdbebens dürfte bundesweit demnach aktuell bei knapp 20 Prozent auf der Sonntagsfragen-Richterskala liegen, in Sachsen derzeit sogar bei 35 Prozent.