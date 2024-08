Michael Kretschmer privat: Volle Kraft für Sachsen - Und zum Abschalten etwas Natur

Dresden - Am 1. September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt . TAG24 hat die Spitzenkandidaten der aussichtsreichsten Parteien an ihren Lieblingsplätzen getroffen. Im Gespräch erzählten die Politiker, was sie inspiriert, welche Hobbys sie pflegen und was sie tagtäglich bei ihrer Arbeit motiviert. Zum Abschluss der Serie: Michael Kretschmer (49) von der CDU.

Einfach mal allein sein mit sich und der Natur: ein seltener Moment für Michael Kretschmer (49, CDU), aber genau deshalb auch ein besonders wertvoller. © Eric Münch

In Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz scheint sich an diesem Tag halb Deutschland zum Wandern verabredet zu haben. Massen bevölkern die Wege im wildromantischen Kirnitzschtal. Ihrem lauten Treiben will Michael Kretschmer entfliehen. Und so biegt er ab auf einen schmalen Pfad, der in Richtung Kleiner Zschand führt.

"Wenn ich alleine bin, nehme ich gerne Wege, die ich noch nicht kenne. Ich kann das supergut haben, mich von der Natur beeindrucken zu lassen. Ich genieße dann Einsamkeit und Stille, denn sonst habe ich oft Trubel um mich herum", sagt Sachsens Regierungs-Chef.



Wandern ist seine Lust. Manchmal, wenn sich unerwartet am Abend eine Lücke in seinem Terminplan öffnet, geht er alleine in die Dresdner Heide und läuft durch den Prießnitzgrund von Klotzsche in die Dresdner Neustadt.

"Das dauert etwa zwei Stunden. Das kann ich total genießen", sagt der Christdemokrat.