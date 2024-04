Michael Kretschmer kündigt überraschend an: So lange mache ich den Job noch

Dresden - Tausende sächsische Schülerinnen nahmen am gestrigen Donnerstag am "Girls' Day" teil, der Mädchen bei der Berufsfindung helfen soll. Vier davon durften Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) über die Schulter sehen. Im persönlichen Gespräch hat Kretschmer auch Überraschendes angekündigt.

Doch die Resonanz ist verhalten. Line (14) aus Dresden-Neustadt etwa möchte erst einmal studieren, am liebsten Politikwissenschaft und Journalismus.

Kretschmer wechselt das Thema: "Will jemand von Euch Ministerpräsidentin werden? Das ist überhaupt kein Problem, in zehn Jahren spätestens bin ich weg."

"Wie viel Zeit nimmt Ihr Beruf in Anspruch?", so etwa die Frage einer Schülerin.

"Girls' Day" in ganz Sachsen - auch bei SachsenEnergie in Dresden: Dort ließen sich Tessa (13, M.) und Maxima (13, r.) von IT-Abteilungsleiterin Juliane Marschner (48) alles zeigen. © Norbert Neumann

"Also die Kombination", so der MP leicht gönnerhaft und versucht sich dann in Jugendsprech: "Ein bisschen Softie. Aber ich möchte Ihnen nicht reinreden."

Doch die Schülerinnen bringen auch in Erfahrung, dass der Ministerpräsident einst selbst überlegte, Journalist zu werden ...

Nicht nur das Treffen mit dem Ministerpräsidenten, auch Gespräche mit weiblichen Führungskräften standen beim Aktionstag in der Staatskanzlei auf dem Programm.

"Die Nachfrage war sehr hoch, innerhalb von wenigen Tagen waren unsere Plätze ausgebucht", heißt es von Referentin Lydia Kuhnis, die den Aktionstag organisierte.