MP Kretschmer will Sport-Spektakel nach Deutschland und Sachsen holen!

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) macht sich für Olympia im eigenen Land stark. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

In der Kuppelhalle der Staatskanzlei fand am Montag eine besondere Veranstaltung statt: Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) würdigte die Leistungen der sächsischen Sportler bei den diesjährigen Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris.

"Wir sind dankbar für die jungen Menschen aus Sachsen, die in Paris dabei waren", so Kretschmer.

Unter den Geehrten waren beispielsweise Olympia-Gold-Kanute Tom Liebscher-Lucz (31), Handball-Profi Luca Witzke (25) oder Turn-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (27).

Zum feierlichen Anlass sprach sich Kretschmer für die Idee von Olympischen Spielen 2040 in Deutschland aus.