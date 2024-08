Rückkehr zur Wehrpflicht? Sachsens MP Kretschmer will die Deutschen befragen

Berlin - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU ) regt für die Stationierung weitreichender US-Waffensysteme in Deutschland sowie für eine mögliche Wehr- oder Dienstpflicht Volksbefragungen an.

Am Rande eines NATO-Gipfels hatten die US-Regierung und die Bundesregierung im Juli bekannt gegeben, dass die USA von 2026 an in Deutschland wieder Waffensysteme stationieren wollen, die weit bis nach Russland reichen.

Um die Bundeswehr wehrhafter zu machen, setzt Verteidigungsminister Boris Pistorius (64, SPD) auf ein neues Wehrdienstmodell mit einem Grundwehrdienst von sechs Monaten, einer Option für einen zusätzlichen freiwilligen Wehrdienst von bis zu zusätzlichen 17 Monaten sowie einer verpflichtenden Erfassung, in der junge Männer ihre Bereitschaft und Fähigkeit zu einem Wehrdienst benennen müssen - junge Frauen können dies freiwillig tun.

Kretschmer, der sich im Moment im Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September befindet, forderte von der Ampel-Koalition in Berlin zugleich einen grundlegenden Kurswechsel in der Migrationspolitik.

Menschen ohne Asylgrund oder Kriminelle müssten schnellstens in ihre Heimatländer zurück, auch nach Syrien und Afghanistan. Dazu müsse die Bundesregierung auch Gespräche mit den Taliban oder Syriens Machthaber Baschar al-Assad führen.

"Ziel muss es sein, von derzeit 300.000 auf 50.000 oder 30.000 Zuwanderer pro Jahr zu kommen", sagte Kretschmer.