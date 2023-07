Sachsen-MP Kretschmer im TAG24-Interview: "Wir wollen die Menschen nicht belehren"

Kretschmer: Wir verfolgen in Sachsen einen anderen Politikstil: Wir wollen die Menschen nicht belehren, sondern aufnehmen, was sie denken. Beim Thema Asyl etwa. Auch beim Ukraine-Krieg.

TAG24: Sehen Sie auch einen Eigenanteil, bei all dem, was derzeit nicht ganz rund läuft?

Kretschmer: Themen wie die Energiepolitik versetzen die Menschen in große Sorge. Wir haben eine Politik in Berlin, die die ländlichen Regionen völlig ausblendet - beim Thema 49-Euro-Ticket, bei der Mobilitätswende.

Kretschmer sprach in der Sächsischen Staatskanzlei mit den Politikredakteuren Paul Hoffmann (30, l.) und Thomas Staudt (56). © Norbert Neumann

TAG24: Viele Ostdeutsche fühlen sich wie Menschen zweiter Klasse. Woher kommt das?

Kretschmer: Wir haben gerade über ein Thema gesprochen, bei dem viele Menschen aus den neuen Ländern eine andere Meinung vertreten. Haben Sie das Gefühl, dass die in den letzten zwölf Monaten ernst genommen wurden? Sehen Sie …

TAG24: Den Ostbeauftragten braucht es also noch?

Kretschmer: Carsten Schneider ist ein super Typ und hat uns in Sachsen sehr viel geholfen. Er ist einer der einflussreichsten, wenn nicht sogar der einflussreichste Aufbau-Ost-Minister. Solange es in der Bundesregierung einen Menschen gibt, der für die neuen Länder kämpft, ist das also gut.

TAG24: Sie sind für eine Obergrenze bei Geflüchteten. Gleichzeitig fehlen Arbeitskräfte. Wäre es nicht besser, den Zustrom zu nutzen?

Kretschmer: Wir hatten uns nach 2015 in Deutschland auf eine Zahl von maximal 200.000 Flüchtlingen pro Jahr verständigt. Jetzt bewegen wir uns auf das Doppelte zu. Parteiübergreifend sagen Bürgermeister, Landräte: Das geht so nicht. Deshalb brauchen wir eine überparteiliche Kommission, die hier Lösungen erarbeitet. Man muss einerseits aktiv um Fachkräfte werben. Und man muss gleichzeitig solidarisch bleiben für Menschen in Not.

Aber gezielte Fachkräftezuwanderung und die Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen - das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Vermengung von beidem ist im Übrigen auch eine der Hauptursachen, dass in vielen Fälle auch beim Thema Fachkräftezuwanderung noch Skepsis besteht.