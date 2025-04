Kretschmer in Ägypten: "Es geht hier nicht um Flüchtlinge"

Kairo (Ägypten) - Am zweiten Tag der Ägyptenreise von Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) geht es schon früh in die neue Verwaltungshauptstadt, die einmal 8,5 Millionen Einwohner fassen soll. Mittags gibt es ein Treffen mit dem deutschen Botschafter Jürgen Schulz. Am Nachmittag steht die Eröffnungsfeier der Saxony Egypt University auf dem Programm. Dazwischen ist immer wieder kurz Zeit für Fragen.