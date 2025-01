Kretschmer hält Neujahrsansprache: So blickt der MP auf 2025

Dresde/Chemnitz - Als Kulisse für seine Neujahrsansprache hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) in diesem Jahr das Industriemuseum Chemnitz gewählt.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) hat am Mittwochabend seine Neujahrsansprache gehalten. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Eine alte Lokomotive von Richard Hartmann im Rücken, machte der Landesvater selbst "Dampf" für mehr Zuversicht trotz wirtschaftlicher Probleme.

"Gehen wir aufeinander zu, helfen wir einander, in der Familie, der Nachbarschaft, im Kollegenkreis, im Sportverein", sagte der CDU-Politiker in seiner fünf Minuten langen Ansprache, die am Mittwochabend im MDR-Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Gleich zu Beginn seiner Rede verlieh Kretschmer seiner Begeisterung für die Kulturhauptstadt Europas 2025 Ausdruck. Zudem hob er die Bedeutung der Industrieproduktion für Chemnitz und Sachsen hervor.

Er sprach davon, wie bedeutend die Ansiedlung von TSMC in Dresden, das Wasserstoffzentrum in Chemnitz und das Großforschungszentrum in Delitzsch für den Freistaat seien.