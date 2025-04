Sachsens MP Kretschmer reist zu den Pyramiden

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer besucht Ägypten. TAG24 begleitet ihn auf seiner Reise.

Von Thomas Staudt

Dresden/Kairo - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) reist am Dienstag in die ägyptische Hauptstadt Kairo. Im Vordergrund des Besuchs stehen die Stärkung und der Ausbau der Bildungszusammenarbeit sowie die Fachkräftegewinnung. Den Abschluss der dreitägigen Reise bildet ein Besuch der Pyramiden von Gizeh. TAG24 ist live dabei.

Michael Kretschmer (49, CDU), Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, nimmt am Dienstag den Flieger nach Ägypten. (Archivfoto) © Christoph Reichwein/dpa Höhepunkt der Reise ist die offizielle Eröffnung der neu gegründeten Saxony Egypt University for Applied Science and Technology (SEU), der Sächsisch-ägyptischen Universität für angewandte Wissenschaften und Technologie. Sie soll am Mittwoch im Beisein Kretschmers offiziell eröffnet werden, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. "Die Beziehungen zwischen Sachsen und Ägypten sind von großer Bedeutung für unsere wirtschaftliche Entwicklung und den wissenschaftlichen Austausch", sagte Kretschmer vor seiner Abreise. Laut Staatskanzlei sollen an der SEU zunächst sechs Studienrichtungen angeboten werden: Kfz-Technik, Lagerwirtschaft und Logistik, Altenpflege, Computersicherheit, allgemeine Gesundheit und Sportmanagement. Michael Kretschmer Kretschmer verrät pikantes Schulden-Detail: "War nicht Merz' erster Plan" Ähnlich einer dualen Hochschule wird an der Hochschuleinrichtung nach deutschen Lehrplänen und mit deutschen Experten unterrichtet. Die Ausbildung erfolgt sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch.

TAG24-Redakteur Thomas Staudt begleitet die Reise

Die Pyramiden von Gizeh: Dort trifft Kretschmer den Ersten Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) in Kairo. (Archivfoto) © Mike Nelson/EPA/dpa An der Eröffnungsfeier nehmen auch Ägyptens Bildungsminister Mohamed Abdel Latif sowie Arbeitsminister Mohamed Abdezl Aziz Gibran teil. In diesem Zusammenhang unterschreiben die (Pro-)Rektoren der Westsächsischen Hochschule Zwickau, der TU Bergakademie Freiberg und der Hochschule Zittau/Görlitz ein Memorandum of Understanding mit der Saxony Egypt University sowie der Saxony International School. Ziel der Absichtserklärung ist es, gemeinsame akademische und wissenschaftliche Aktivitäten zu fördern und den Austausch von wissenschaftlichem Personal sowie Studierenden zu ermöglichen. Darüber hinaus steht ein Treffen mit Wirtschaftsakteuren, darunter Vertretern der Deutschen Auslandshandelskammer sowie deutschen Unternehmen mit Niederlassungen in Ägypten auf dem Programm. Kretschmer wird begleitet von der Staatssekretärin für Wissenschaft, Prof. Dr. Heike Graßmann (54), sowie einer Hochschul- und Wissenschaftsdelegation. Michael Kretschmer Sachsens MP Kretschmer besorgt: "Russland unter Putin ist eine Gefahr" - besteht Hoffnung? Forschungseinrichtungen aus dem Freistaat kooperieren bereits mit Partnern aus Ägypten in den Bereichen personalisierte Medizin, Materialwissenschaften sowie Chiptechnologie. Für TAG24 begleitet auch Redakteur Thomas Staudt (58) die Reise.

Treffen mit dem Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo