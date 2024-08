13.08.2024 19:45 1.070 Aufregung um Nancy Faesers Krücken-Einsatz an sächsischer Grenze

Trotz einer Verletzung am Bein besuchte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Dienstag die Kontrollstelle der Bundespolizei an der Stadtbrücke in Görlitz.

Von Thomas Staudt

Görlitz - Trotz einer Verletzung am Bein besuchte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD) am heutigen Dienstag die Kontrollstelle der Bundespolizei an der Stadtbrücke in Görlitz. Aufgrund eines Unfalls besuchte Innenministerin Nancy Faeser (54, SPD) die Kontrollstelle der Bundespolizei in Görlitz mit Krücken. © dpa/Paul Glaser (Illegale) Migration ist aktuell eines der Top-Themen - auch im Vorfeld der Landtagswahl in Sachsen.

Kritik kam vom Görlitzer Landrat Stephan Meyer (43, CDU). Er habe die Innenministerin bereits vor einem Jahr zum Thema Schleuserkriminalität nach Görlitz eingeladen. Passiert sei nichts. Doch nun sei das Landratsamt vom Besuch der Ministerin noch nicht einmal informiert worden. "Es stellt sich die Frage, ob der Besuch rein wahlkampfbedingt ist oder ob nun endlich das lang ersehnte Interesse an der Situation vor Ort besteht", teilte Meyer mit. Tatsächlich ist Faeser derzeit auf einer "Sicherheitstour", die sie durch insgesamt sieben Bundesländer führt. Sachsen war am Dienstag die zweite Station.

