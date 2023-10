Hamas-Terror in Israel: Innenministerin Faeser fordert klare Haltung von muslimischen Verbänden

Frankfurt am Main - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD ) hat die muslimischen Verbände in Deutschland aufgerufen, sich von der Gewalt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas zu distanzieren.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD) hat von den muslimischen Verbänden Deutschlands klare Kante gegen die Hamas gefordert. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Ich erwarte eine glasklare Abgrenzung vom Terror der Hamas, und das muss dieser Tage auch erfolgen", sagte Faeser am Montag in Frankfurt am Main. Sie verwies auf eine gleichlautende Forderung vom Freitag. Man könne erwarten, dass "diejenigen, die muslimische Menschen vertreten, auch die entsprechenden Äußerungen machen".

Die Innenministerin besuchte am Montag eine Kita und die Grundschule der Jüdischen Gemeinde Frankfurt. Dies sei ein Zeichen der Solidarität, sagte Faeser.

Der Schutz jüdischer Einrichtungen habe oberste Priorität. "Mich beschämt zutiefst, dass wir in Deutschland eine Situation haben, wo wir noch Kindertagesstätten und Grundschulen polizeilich bewachen müssen", fügte die Ministerin hinzu.

Der Vorsitzende der Gemeinde, Salomon Korn, sagte, viele Mitglieder, auch die Kinder, seien verängstigt und verunsichert.