Journalist wegen Faeser-Meme angeklagt: Gericht fällt eindeutiges Urteil

Bamberg - Im Berufungsverfahren um einen Post über die frühere Bundesinnenministerin Nancy Faeser (55, SPD) ist der Chefredakteur eines rechten Onlineportals vom Vorwurf der Diffamierung freigesprochen worden. Das Landgericht Bamberg hob am Mittwochvormittag eine Entscheidung des Amtsgerichts Bamberg vom vergangenen April auf.

Angeklagt war der Chefredakteur des "Deutschland-Kuriers" David Bendels (40, r.). © Daniel Vogl/dpa

Das Amtsgericht hatte den angeklagten David Bendels (40) wegen Verleumdung einer Person des politischen Lebens zu einer Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Das Urteil des Landgerichts ist noch nicht rechtskräftig.

Bendels soll im Februar 2023 auf dem X-Kanal des "Deutschland-Kuriers" ein bearbeitetes Bild von Faeser gepostet haben. Darauf ist die SPD-Politikerin mit einem Schild in der Hand zu sehen, auf dem der Satz "Ich hasse die Meinungsfreiheit!" steht. Diesen Satz soll Bendels auf das Foto montiert haben, dazu postete der "Deutschland-Kurier" den Satz "Faeser hasst Meinungsfreiheit!".

Der 40-jährige Bendels hatte den Beitrag als satirisches Meme bezeichnet - ob er ihn wirklich selbst erstellt und gepostet hat, wurde im Berufungsverfahren nicht erörtert.

Für den unbefangenen Leser sei nicht zu erkennen gewesen, dass an dem Bild Veränderungen vorgenommen wurden, hieß es in der Urteilsbegründung des Amtsgerichts. Die Fotomontage sei eine bewusst unwahre und verächtlich machende Tatsachenbehauptung gewesen.