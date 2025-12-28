Weiterer Job für Kevin Kühnert: Was der Ex-SPD-Generalsekretär jetzt auch noch macht

Berlin - Neben seinem Job beim "Rolling Stone"-Magazin wird der frühere SPD-Politiker Kevin Kühnert (36) ab Februar 2026 auch Gastgeber einer Talkshow.

Als Gast hat Kevin Kühnert (36) bereits Talkshow-Erfahrung gesammelt, ab Februar wird er selbst Gastgeber sein. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Wie Kühnert auf Instagram mitteilte, gehört er künftig zum Gastgeberteam der Gesprächsreihe "Missverstehen Sie mich richtig".

Seinen ersten Auftritt hat Kühnert am 1. Februar im Berliner Kabarett-Theater Distel. Als erster Gast ist der Soziologe Harald Welzer angekündigt. In weiteren Ausgaben sollen unter anderem die Autorinnen Jagoda Marinić und Sophie Passmann sowie Schauspieler Lars Eidinger zu Wort kommen.

Im Oktober wurde bereits bekannt, dass Kühnert künftig als Kolumnist und Autor für das deutsche Musikmagazin "Rolling Stone" tätig sein wird.

Für Kühnert ist der Bühnenauftritt damit eine weitere berufliche Station nach seinem Rückzug aus der aktiven Politik. Mitte Januar wurde zudem seine Anstellung bei der Bürgerbewegung Finanzwende bekannt.

Kühnert hatte im Oktober 2024 überraschend sein Amt als SPD-Generalsekretär niedergelegt und nicht erneut für den Bundestag kandidiert. Als Gründe nannte er gesundheitliche Probleme sowie zunehmende Sorgen um seine persönliche Sicherheit.