CDU-Landeschef Sven Schulze: Was ich von Reiner Haseloff gelernt habe

Magdeburg - Sven Schulze (46) will Reiner Haseloff (71, beide CDU ) als Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt ablösen. Welche Erfahrungen und Werte er von seinem Vorgänger mitnimmt – und was er anders machen will.

Sven Schulze (46, l.) soll Reiner Haseloff (71, r.) als CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt ablösen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Es ist ein paar Jahre her, da hat Reiner Haseloff einmal grob skizziert, was sein Nachfolger mitbringen muss. Dieser müsse den Nachweis erbringen, dass er es kann, stellte der Regierungschef nüchtern fest.

In diese Rolle will CDU-Landeschef Sven Schulze nun bereits im Januar schlüpfen und den aktuell dienstältesten Ministerpräsidenten Deutschlands vorzeitig im Amt beerben.

Zuletzt hat Haseloff betont, dass Schulze "Erfahrung und Format" mitbringe, um den Übergang hinzubekommen. Außerdem stehe Schulze wie er selbst für eine klare Abgrenzung zur AfD. Doch was hat sich Schulze von Haseloff abgeguckt?

Auffällig ist, dass Schulze in Gespräche ähnlich einsteigt wie der Ministerpräsident. "Wo kommen Sie her?", fragt Haseloff gerne.

Diese Frage stellt inzwischen auch Schulze häufig. Anschließend reden beide gerne in aller Ausführlichkeit über die Vorzüge des Landes.

"Wir beide brennen für unsere Heimat Sachsen-Anhalt. Manchmal schießen wir damit vielleicht ein Stück übers Ziel hinaus", sagt Schulze. "Aber lieber so, als wenn man sich irgendwo vorwerfen lassen muss, dass man zu wenig macht."

Schulze hat sich in der Politik zielstrebig nach oben gearbeitet. Ende 2016 schuf die CDU Sachsen-Anhalt die Position des Generalsekretärs neu und wählte den damals 37-Jährigen in die Funktion

Haseloff sagte damals: "Dieser Generalsekretär ist auch ein Zeichen, dass wir sukzessive auch die junge Generation ins politische Geschäft einbeziehen und dafür sorgen, dass wir Profil zeigen."