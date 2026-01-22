Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl: Ministerpräsident Haseloff reicht Rücktritt ein

Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt macht der Ministerpräsident Platz für einen Neuanfang: CDU, SPD und FDP hatten sich darauf verständigt.

Von Simon Kremer

Magdeburg – Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU) hat offiziell seinen Rücktritt eingereicht.

Nach Haseloffs Rücktritt soll der Landtag von Sachsen-Anhalt CDU-Landeschef Sven Schulze (46, CDU) zum neuen Ministerpräsidenten wählen. (Archivbild)
Nach Haseloffs Rücktritt soll der Landtag von Sachsen-Anhalt CDU-Landeschef Sven Schulze (46, CDU) zum neuen Ministerpräsidenten wählen. (Archivbild)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In einer offiziellen Unterrichtung an den Landtagspräsidenten erklärte Haseloff seinen Rücktritt mit Ablauf des 27. Januars.

In einer angefügten Stellungnahme schrieb Haseloff, er wolle damit "zur Stärkung dieser Koalition der Mitte und ihres nachhaltigen Erfolgs und damit zum Wohle des Landes Sachsen-Anhalt" beitragen.

Die CDU regiert in Sachsen-Anhalt mit SPD und FDP. Anfang September wird ein neuer Landtag gewählt. Zuletzt lag die AfD in Umfragen mit weitem Abstand vor den anderen Parteien.

Einen Tag nach Haseloffs Rücktritt soll der Landtag von Sachsen-Anhalt den bisherigen Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Sven Schulze (46) zum neuen Ministerpräsidenten wählen.

Die Koalitionsparteien hatten sich vorab darauf verständigt. Dadurch kann Schulze ein halbes Jahr vor der Wahl mit einem Amtsbonus in den Wahlkampf gehen.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

