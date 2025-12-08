Ricarda Lang kaum wiederzuerkennen: Ex-Grünen-Chefin verblüfft mit ungewohntem Look

Berlin - Ganz privat und natürlich: Nach 40 Kilogramm Gewichtsverlust und einer neuen Frisur legt Ricarda Lang (31) im Netz in Sachen Styling nach (31). Getreu dem Motto "Weniger ist mehr" verzichtet die Ex-Grünen-Chefin auf Make-up.

Bei der Fraktionssitzung im Bundestag setzte Ricarda Lang (31) Anfang Dezember auch nur auf dezentes Make-up. © Michael Kappeler/dpa

Mit eiserner Disziplin bei der Ernährung und Krafttraining als Sport sagte Lang den Kilos erfolgreich den Kampf an. Zudem machte sie unlängst kurzen Prozess mit ihren langen Haaren. Seit wenigen Tagen trägt die Politikerin wieder einen Pony und erzeugte damit viel Aufmerksamkeit.

Auf Instagram gewährte die ehemalige Co-Vorsitzende der Grünen am zweiten Advent erneut private Einblicke. Dort präsentierte sie sich beim Plätzchenbacken.

"Shit is happening", schrieb sie in einer Story zu einem Foto, das sie mit einem Rührgerät in der Hand in einer Küche zeigt, und setzte hinterher: "Ich habe in meinem Leben ungefähr dreimal gebacken. Seid gespannt aufs Ergebnis."

Stolz wie Bolle und strahlend wie ein Honigkuchenpferd hielt Lang weniger später einen Teller voller Weihnachtsplätzchen in der Hand und kommentierte das Bild mit einer Prise Humor: "Erstes Backexperiment seit circa zehn Jahren ist (trotz etwas überdimensionierter Zimtsterne) geglückt."