Mund halten und Fußball spielen? Söder rät DFB-Team zu "so wenig Politik wie möglich"

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) rät der deutschen Nationalmannschaft zum Verzicht auf politische Botschaften während der Fußball-WM .

Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) will die WM politikfrei halten. © Malin Wunderlich/dpa

"Mein Rat: so wenig Politik wie möglich. Wir haben das jetzt einmal in Katar erfolglos gemacht. Nicht zweimal bitte", sagte der CSU-Politiker dem Portal "t-online".

In Katar hatte es 2022 zuerst Diskussionen um das Tragen einer Regenbogenbinde als Solidarisierung mit queeren Menschen durch Kapitän Manuel Neuer (39) gegeben. Homosexualität steht in Katar unter Strafe.

Anschließend hielten sich die deutschen Spieler beim Mannschaftsfoto vor dem Spiel gegen Japan die Hand vor den Mund. Deutschland schied in der Gruppenphase aus.

Söder hofft bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vom 11. Juni bis 19. Juli auf so wenig Ablenkung wie möglich.