Ricarda Lang zeigt Hatern den Mittelfinger: "Darauf habe ich keinen Bock mehr"

Berlin - Die frühere Grünen-Chefin Ricarda Lang (31) hat im Netz ein deutliches Zeichen gegen Hass gesetzt – und das mit provokanter Geste.

Ricarda Lang (31) macht deutlich, was sie von den vielen Hasskommentaren im Netz hält. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/ricardalang

Auf Instagram veröffentlichte die 31-Jährige ein Foto, auf dem sie breit grinsend den Mittelfinger zeigt. Dahinter sind Kommentare eingeblendet, in denen sie als "Hängebauchschwein" oder "Pommespanzer" beleidigt wird.



Statt sich einschüchtern zu lassen, dreht Lang den Spieß um und trifft damit einen Nerv.

Ihr Post sammelte innerhalb eines Tages fast 30.000 Likes.

"Hasskommentare werden auch nicht gerade kreativer. Aber dafür lauter und mehr", schreibt Lang. Viele würden sich deshalb aus dem Netz zurückziehen – sie aber nicht: "Denn das Netz gehört uns allen."

Auf einem zweiten Foto stößt sie lachend mit einer kleinen Sektflasche an. Im Hintergrund der nächste Hasskommentar: "Bitte verpissen".



Doch davon lässt sich die Bundestagsabgeordnete nicht beeindrucken und zeigt: Sie hat trotzdem ihren Spaß.

Mit der Aktion unterstützt Lang die Menschenrechtsorganisation HateAid, die Betroffene von digitaler Gewalt berät und juristisch begleitet.