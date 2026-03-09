Volksverhetzung: Wann muss Björn Höcke vor Gericht erscheinen?

Mühlhausen - Im Verfahren gegen Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke (53) wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung gibt es weiter keinen Termin für eine Hauptverhandlung.

Wegen seiner Äußerungen hat Björn Höcke (AfD, 53) immer wieder Ärger mit der Justiz. © Christoph Schmidt/dpa

Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft hätten Beweisanträge gestellt, über die die Kammer noch befinden müsse, teilte ein Sprecher des Landgerichts Mühlhausen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. "Darüber hinaus sind weitere prozessuale Fragen zu klären", hieß es.

Höcke wird wegen eines Posts bei Telegram aus dem Jahr 2022 Volksverhetzung vorgeworfen. In dem Beitrag ging es damals um eine Gewalttat in Ludwigshafen.

Im Februar 2024, also vor etwa zwei Jahren, war bekannt geworden, dass das Landgericht Mühlhausen die Anklage dazu zugelassen hat. In der inzwischen neuen Wahlperiode wurde die Immunität des 53-Jährigen wegen der Sache erneut aufgehoben.

Höcke ist bereits zweimal rechtskräftig verurteilt worden. Das Landgericht Halle hatte im Mai und Juli 2024 jeweils Geldstrafen gegen ihn verhängt, weil er die SA-Parole "Alles für Deutschland" bei Veranstaltungen genutzt hatte.