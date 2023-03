Neue Wagenknecht-Partei? Klarheit bis Ende des Jahres!

Gregor Gysi (75, Linke) findet, dass Wagenknecht ihre derzeitige Partei nicht ewig quälen sollte. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Die Linken-Spitze reagierte mit Empörung auf die Aussagen Wagenknechts: "Anzukündigen, dass man im Verlauf der nächsten Monate über die Bildung einer konkurrierenden Partei entscheiden will, ist verantwortungslos", so die Vorsitzenden Janine Wissler (41) und Martin Schirdewan (47) am Sonntag via Twitter.

Partei-Legende Gregor Gysi (75, Linke) betonte gegenüber dem ZDF zudem, dass es ratsam sei, bei dem Gedanken an eine Parteigründung die derzeitige Partei zu verlassen, um diese nicht weiter zu "quälen".

Bisher sei für Wagenknecht allerdings nur sicher, dass sie nicht erneut für die Linke kandidieren wird. Sie könne sich aber genauso vorstellen, "als Schriftstellerin und Publizistin" politisch noch Impulse zu setzen.

Ihre politische Laufbahn wolle sie definitiv nicht mit einem "Flop" beenden, so Wagenknecht.