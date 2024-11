Europaparlament bestätigt von der Leyens neue EU-Kommission

Straßburg - Die neue EU-Kommission unter der Führung von Ursula von der Leyen (66, CDU) kann am 1. Dezember ihre Arbeit aufnehmen.

Das Europäische Parlament votierte mit 370 von 688 abgegebenen Stimmen in Straßburg für das Team, das neben der Deutschen aus 10 Frauen und 16 Männern besteht.

Von der Leyen (l.) und Roberta Metsola (45), Präsidentin des Europäischen Parlaments, präsentieren auf der Sitzung des EU-Parlaments die Bestätigung des Parlaments für die Kommission. © Philipp von Ditfurth/dpa

War bei von der Leyens erstem Amtsantritt 2019 die Klimakrise eines der treibenden Themen, rücken nun andere Probleme in den Fokus. Als eine ihrer Prioritäten für die nächsten fünf Jahre nannte von der Leyen den Kampf um das Überleben der Autoindustrie in Europa.

Dazu soll es zunächst unter ihrer Leitung einen strategischen Dialog geben. "Die europäische Automobilindustrie ist ein Stolz Europas. Millionen von Arbeitsplätzen hängen von ihr ab." Gemeinsam müsse man sicherstellen, dass die Zukunft des Autos weiterhin in Europa gestaltet werde.

Zudem kündigte von der Leyen eine Strategie für mehr Wettbewerbsfähigkeit an. "Ein Start-up aus Kalifornien kann expandieren und in den gesamten Vereinigten Staaten Kapital aufnehmen. Aber ein Start-up in Europa muss mit 27 verschiedenen nationalen Hürden umgehen", kritisierte von der Leyen.

Es müsse einfacher gemacht werden, in Europa zu wachsen. Dazu sollen auch weitere Initiativen für niedrigere Energiepreise dienen.