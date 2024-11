Ursula von der Leyen wird zu Ersthelferin bei Flugzeug-Notfall!

Zürich/Brüssel - Gemeinsam mit ihrem Team ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) vom diesjährigen G20-Gipfel zurück nach Brüssel geflogen. Doch als es an Board des Flugzeugs einen medizinischen Notfall gab, zögerte die ehemalige Assistenzärztin keinen Augenblick!

Neben dem Team der Kommissionspräsidentin befanden sich auch noch weitere Passagiere an Board. Einer von ihnen berichtete der Presse, dass es während des Fluges zu einem medizinischen Notfall kam, woraufhin die Crew in einer Durchsage nach einer Person mit medizinischen Fachkenntnissen fragte.

Wie das Schweizer Nachrichtenmagazin " 20 Minuten " in einem Beitrag mitteilte, hob die Maschine mit der Flugnummer LX780 am Mittwoch gegen 13.17 Uhr vom Flughafen Zürich ab.

Vor ihrer Karriere in der Politik studierte Ursula von der Leyen (66) Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). © Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP

Nach dieser Meldung fragte "20 Minuten" im Büro der EU-Kommission nach, woraufhin die stellvertretende Chefsprecherin Arianna Podesta die Vermutung des Augenzeugen bestätigte.

"Wir waren tatsächlich heute auf dem Rückweg von Rio nach Brüssel, als ein anderer Passagier während des Fluges medizinische Hilfe benötigte", sagte sie in einer Mitteilung. "Die Präsidentin leistete daraufhin dem Passagier in Not Hilfe, bis wir landeten und medizinisches Personal die Versorgung übernahm."

Ursula von der Leyen hat einen medizinischen Hintergrund. So promovierte sie 1991 zum Dr. med. und arbeitete von 1988 bis 1992 als Assistenzärztin an der Frauenklinik der Medizinischen Hochschule Hannover.